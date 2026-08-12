Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin simgelerinden biri olan Kuğulu Parkı yeniden eski ihtişamına kavuşturmak için çalışma başlattı. Heykel meydanında yapılan düzenleme, heykel arkasından başlayıp Olimpik Havuza kadar uzanacak. 25 bin m2 alanda, Kuğulu Park yeniden hayat bulacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin meydanında başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmalarının yeni fazını hayata geçirmek için düğmeye bastı. Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması, eski Hükümet Konağı, Sedir Kafe ve Kaymakamlık Lojmanlarının kaldırılarak oluşturulan yeni meydan ile heykel bölgesinde yapılan yenileme çalışmalarını devamı olarak heykel arkasından Olimpik Havuza kadar olan 25 bin m2'lik alanda İnegöl'ün geçmişi ile geleceği buluşacak. 1970'li yıllarda şehre kazandırılan Kuğulu Parkın 1980 ve 90'lı yıllardaki ihtişamlı günlerine kavuşacağı proje ile İnegöl merkezde yeni bir çekim alanına kavuşacak.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YERİNDE İNCELEME VE AÇIKLAMA YAPTI

Kuğulu Parkta Olimpik Havuz ile sağlık ocağı arasında kalan bölgede bulunan işletmecinin çıkmasıyla birlikte, İnegöl Belediyesi bu alanda yıkım çalışmalarına başladı. İlk kazma bu bölgeden vuruldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da şehrin merkezine yeniden hayat verecek proje alanını yerinde inceleyip çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İNEGÖL İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR BÖLGE

Başkan Taban, beraberindeki heyetle birlikte yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Şu anda Kuğulu Parktayız. Burada bir süreç başlattık. Bulunduğumuz alan 1970'li yıllarda şehrimize kazandırılmış, o gün havuzlu park adıyla anılan bir yer. Şehrimizin konum olarak merkezinde, Park Caddesi ile Ören Sokak arasında kalan çok kıymetli bir bölge. Ağaçlandırılmış, yeşillendirilmiş çok özel bir alan. Yaşı yeten büyüklerimizin de pek çoğunun buralarda hatıralarının olduğunu biliyoruz. 1980'li ve 90'lı yıllarda vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında burada sosyalleşiyorlardı.'

'1984 yılında yaşanan bir olayla, parkın adı Kuğulu Parka dönüştü. Göç eden kuğulardan 14 kadarının o gün Alibeyköy civarına indiği biliniyor. Burada bunların korunmaya alındığı, beraberinde uçamayan 2 tanesinin tedavi edilerek bu parka getirilip havuza bırakıldığı ve böylece parkın Kuğulu Park adını aldığını biliyoruz. 2009, 2011 ve 2018 yıllarında bu alanlarda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yine 2011 yılında parkın hatırasını yaşatmak için Kuğu heykeli bu bölgede yapıldı. Nihayetinde bu alan bu günlere geldi.'

25 BİN M2 ALANDA DÜZENLEME YAPILACAK

'Heykel arkasından başlamak üzere Kuğulu Parkı da içerisine alan alanın içerisinde ayrıca bir tane sağlık ocağımız ve Kafkas Kültür Derneğimiz var. Kuğulu Park bölgesindeki işletmecimiz kendine ait bölümü boşalttı. Burada eski yapıların yıkım çalışmalarına başladık. Biliyorsunuz Atatürk Heykeli bölgesinde bir dizi düzenleme yapmıştık. Şimdi de heykelin arka tarafından Olimpik Yüzme Havuzuna kadar bulunan alanda bir düzenleme yapacağız. Heykel bölgesinde düzenleme yaptığımız alan 7 bin metrekare. Şimdi devamında 25 bin metrekarelik alanda düzenleme yapmak istiyoruz. İlk etap düzenlemeyi vatandaşlarımız çok sevdi, yoğun şekilde kullanıyorlar. Burası da aynı şekilde olacak inşallah. İnegöl'ümüzün uzun yıllarca yaşayacak alanı olacak.'

PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

'Proje henüz son halini almış değil, arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya devam ediyor. Eski hatıraların da burada canlanmasını istiyoruz. Biz bu çalışmayı en son nihai aşamaya erdirip vatandaşlarımızın buralarda yeniden keyifli hatıralar biriktirmesini istiyoruz.'

'Alan içerisinde bulunan 3 Nolu Hamidiye Aile Sağlığı Merkezimizi de buradan kaldırıyoruz. Sağlık ocağımızı Mehter Düğün Salonu önündeki otopark alanına taşımak istiyoruz. Orada daha fazla hekimin yer aldığı bir Aile Sağlığı Merkezi kurulacak. Hayırseverimiz var, kendilerine teşekkür ediyorum. Bir an önce inşaata başlayıp tamamlayacaklar. 7 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılınca, buradaki merkezi kaldırmış olacağız.'