Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede turizm, ulaştırma, eğitim, sağlık, yazılım ve iletişim teknolojileri ile dizi ve sinema sektörlerindeki hizmet ihracatı ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin hizmet ihracatındaki gelişmeler ve sektörlerin uluslararası alandaki rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda turizmden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, yazılım ve iletişim teknolojilerinden dizi ve sinema sektörüne kadar hizmet ihracatının farklı alanlarındaki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

'YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARINI DEĞERLENDİRDİK'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin hizmet ihracatındaki güçlü konumunun daha ileri taşınması için atılabilecek adımlar ile sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Ersoy, yüksek katma değerli hizmetlerin Türkiye'nin ihracat hedeflerine önemli katkı sunduğunu vurgulayarak Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimine ziyaretleri ve değerlendirmeleri için teşekkür etti.