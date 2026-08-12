SASKİ, geçtiğimiz yıl Hendek'te meydana gelen su sorunlarının tekrar yaşanmaması için Dikmen kaynağından alınan suyun kapasitesini artırdı. İnline pompa sisteminin devreye alınması ile birlikte ilçeye saniyede 390 litre su iletilmeye başlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), çözüm odaklı ve geleceğe dönük altyapı yatırımlarından birini daha Hendek ile buluşturdu.

Geçen yıl ilçenin kullanım ortalamasının üzerinde iletilen su miktarı da yetersiz kalınca, SASKİ harekete geçti. İnline pompa sistemi ile bölgeye iletilen suyun kapasitesi artırılarak saniyede 390 litre su, 3 bin metre küplük ana depoya iletilmeye başlandı.

Hendek'in tümünü etkileyen çalışma ile ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyuna kavuşması için gerekli çalışmalar hızla devreye alındı. Hendek'in su alma kapasitesini saniyede 390 litreye çıkardık' dedi.

BALLIKAYA VE ÇAMDAĞI BARAJLARI İLE SU ENDİŞESİ YAŞANMAYACAK

Sakallıoğlu, 'İsale hat çalışmaları devam eden Ballıkaya Barajı ve yapım aşamasına gelinen Çamdağı Barajları ile Sakarya'nın yarınlarında oluşabilecek su endişesini de ortadan kaldırmış olacağız. Böylelikle alternatif müdahalelerle vatandaşlarımızın mağduriyetini önlerken bir yandan da Sakarya'nın gelecek su vizyonunu bugünden oluşturuyoruz. İnline pompa sistemi ilçenin ihtiyacı olan ortalama su tüketiminin yaklaşık iki katını sorunsuz şekilde ana depoya iletecek. Bağlantıları tamamlanan çalışma kapsamında kesilen suyun ise depo seviyelerinin normale gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde verilmesini planlıyoruz' dedi.