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Göç Araştırmaları Vakfı, yeni dönemde çalışma alanlarında uzmanlaşmak isteyen araştırmacıları eğitim programlarına başvurmaya davet etti.

Programa başvurmak isteyen adayların başvurularını 3 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Vakfın çalışma alanlarında bilgi ve uzmanlığını geliştirmek isteyen araştırmacılara yönelik hazırlanan programlarla katılımcıların akademik ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Göç Araştırmaları Vakfı, 2026-2027 eğitim dönemi kapsamında düzenlenecek kademelendirilmiş eğitim programları için başvuruların başladığını duyurdu.

Göç Araştırmaları Vakfı, 2026-2027 döneminde düzenlenecek kademelendirilmiş eğitim programları için başvuruları açtı. Vakfın çalışma alanlarında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar programa başvurabilecek.

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