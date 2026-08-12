Göç Araştırmaları Vakfı, 2026-2027 döneminde düzenlenecek kademelendirilmiş eğitim programları için başvuruları açtı. Vakfın çalışma alanlarında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar programa başvurabilecek.
İSTANBUL (İGFA) - Göç Araştırmaları Vakfı, 2026-2027 eğitim dönemi kapsamında düzenlenecek kademelendirilmiş eğitim programları için başvuruların başladığını duyurdu.
Vakfın çalışma alanlarında bilgi ve uzmanlığını geliştirmek isteyen araştırmacılara yönelik hazırlanan programlarla katılımcıların akademik ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 3 EKİM
Programa başvurmak isteyen adayların başvurularını 3 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.
Göç Araştırmaları Vakfı, yeni dönemde çalışma alanlarında uzmanlaşmak isteyen araştırmacıları eğitim programlarına başvurmaya davet etti.