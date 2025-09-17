Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ESKİ) Su Kahramanları eğitimleri yaz boyunca ESMEK’te çocuklarla buluştu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından düzenlenen Yaz Okulu programı kapsamında, 7 Temmuz – 1 Ağustos tarihleri arasında İnönü, Çifteler, Merkez, Şirintepe ve Emek eğitim merkezlerinde toplam 271 çocuk, iklim krizi ve kuraklık tehdidi karşısında suyun değerini öğrenerek dolu dolu bir yaz geçirdi.

Programda çocuklara; iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, kuraklığın önlenmesinde bireysel sorumluluklar, su tasarrufu yöntemleri ve doğal kaynakların korunması gibi konularda interaktif eğitimler verildi. Bu sayede çocukların hem çevre bilinci hem de iklim krizi karşısında farkındalığı güçlendirildi.

Eğitimlerin yanı sıra çocukların el becerilerini, yaratıcılıklarını ve takım ruhunu geliştiren boyama, kolaj, çerçeve yapımı, origami atölyeleri ve grup oyunları gibi etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, eğlenirken öğrenmenin gücünü deneyimledi; hem sosyal becerilerini geliştirdi hem de iklim dostu alışkanlıklar kazandı.

ESMEK ayrıca Fevzi Çakmak ve Erenköy Mahallelerinde düzenlenen sokak şenlikleri ile miniklerle buluştu. Sokak şenliklerinde gerçekleştirilen oyunlar ve sanat atölyeleri, su kahramanlarının iklim değişikliği konusunda öğrendiklerini eğlenceli bir ortamda pekiştirmelerini sağladı.