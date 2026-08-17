Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların şehir içi toplu ulaşıma daha kolay erişebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Antalya kent merkezindeki 1200 halk otobüsü durağına Braille alfabeli (kabartma yazılı) ve QR kodlu levhalar yerleştirilecek. Otobüs duraklarındaki QR kodlu levhalar sayesinde görme engelli vatandaşlar konum, durak ve otobüs güzergâh bilgilerine anında ulaşabilecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde belirlenen 1200 halk otobüsü durağına, fiziksel ve görme engelli vatandaşların kullanımına uygun Braille alfabeli ve QR kodlu levhalar ekleniyor.

DURAKLARDA FİZİKSEL DÜZENLEMELER SÜRÜYOR

Levhalarda yer alan Braille alfabesi sayesinde görme engelli vatandaşlar durak, konum ve otobüs güzergah bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. QR kodunu cep telefonlarıyla okutan vatandaşlar da Antalya Kart mobil uygulamasına erişerek bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Engelli dostu durak sayısını artırmak amacıyla duraklara erişimi kolaylaştıracak fiziksel düzenlemeler de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

RAMPA VE İZ TAŞI ÇALIŞMALARINA ÖNCELİK VERİLDİ

Halk otobüsü duraklarında sürdürülen engelsiz durak çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli Durmuş Kula, 'Antalya'da beş merkez ilçemizde halk otobüsü duraklarına erişimi kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri sürdürüyoruz. İlk etapta engelli vatandaşlarımızın duraklara ulaşımını kolaylaştıracak rampa ve iz taşı çalışmalarına öncelik veriyoruz. Bulvar ve caddelerimizde trafik akışını rahatlatacak cep uygulamalarını artırıyoruz. Duraklarımızı hem dijital hem de fiziksel olarak geliştirerek engelsiz durak sayımızı artırıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımız için Braille Alfabeli ve QR kodlu levhaları duraklara yerleştiriyoruz. Bu levhalar sayesinde görme engelli vatandaşlarımız durak ve konum bilgilerine daha kolay erişebilecek. 1200 durak için levhaların teminini tamamladık. Az gören vatandaşlarımız için ise duraklarımızdaki aydınlatmaları artırıyor, cam yüzeyleri fosforlu şeritlerle belirgin hale getiriyoruz. Şehrimizdeki tüm durakları engelli vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.