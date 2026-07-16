Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin ikinci etap yol yapım çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Proje tamamlandığında bölge, daha geniş ve konforlu bir yola kavuşmuş olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarıyla ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Fatih Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin ikinci etap yol yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Proje tamamlandığında cadde, geniş yol kesiti ve modern donatılarıyla bölgenin prestijli ulaşım akslarından biri olacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin bin metrelik bölümü yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda tek gidiş-tek geliş olarak hizmet veren yol, 25 metre genişliğinde 2x2 gidiş-geliş şerit düzenine dönüştürülüyor. Böylelikle hem trafik kapasitesi artırılacak hem de sürüş güvenliği önemli ölçüde güçlendirilecek.

İMALAT SÜRECİ PLANLI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Projede terasman çalışmalarının ardından 6 bin ton plent miks temel (PMT), 4 bin 200 ton bitümlü temel ve 3 bin 650 ton binder asfalt serimi tamamlandı. Son aşamada ise 2 bin 280 ton aşınma asfaltı serilerek yol modern üstyapısına kavuşturulacak. Orta refüj düzenlemeleriyle trafik akışı daha güvenli hale getirilirken, toplu taşıma kullanıcıları için iki yeni durak cebi de oluşturuluyor.

Üstyapı çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak devam ediyor. Elektrik hatları yer altına alınırken, orta refüje yerleştirilecek 25 dekoratif aydınlatma direğiyle cadde modern bir görünüme kavuşacak. Yayaların güvenli ulaşımı için planlanan 4 bin metrekare baskı beton kaldırımın yaklaşık 1.500 metrekarelik kısmı tamamlandı. Ayrıca 350 metre uzunluğundaki yaya korkuluklarının montajı ile 50 adet yağmur suyu ızgarasının imalatı tamamlanarak altyapı güvenliği güçlendirildi.

KONFORLU ULAŞIM KORİDORU OLUŞTURULACAK

Proje kapsamında bugüne kadar 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirildi. Taş duvar imalatları tamamlanırken, dekoratif aydınlatma direklerinin montajı da sürüyor. Çalışmaların son bölümünde aşınma asfaltı serilecek, ardından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri tamamlanarak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım koridoru olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği üstyapı yatırımlarıyla yol kalitesini yükseltirken, trafik güvenliğini artırmaya ve vatandaşların ulaşım konforunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını ise aralıksız sürdürecek.