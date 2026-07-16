Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek mega projelerinden biri olan 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin birinci etabının startını verdi.

MERSİN (İGFA) - Kentin çehresini değiştirecek mega projelerle adından sıkça söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlinin nefes alacağı, yeşile doyacağı ve güzel anlar geçireceği 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin birinci etabının startını verdi.

Yerel seçimlerde Mersinlilere kentte özgürce vakit geçirebilecekleri, doğayla iç içe spor yapabilecekleri ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir alanın sözünü veren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışan ekipler, projenin birinci etabı olan ve 190 bin metrekarelik alanı kapsayan çalışmaları başlattı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan proje, ekosistemle uyumlu ve sürdürülebilir olarak da tasarlandı. Müftü Deresi'nde suyun bol olduğu zamanlarda akan suyu 470 metreküp depoda saklayarak sulamada kullanacak olan ekipler, kuraklığa karşı da önlemlerini en ekolojik şekilde aldı.

AKTİF YAŞAMA TEŞVİK EDEN BİR PROJE: MÜFTÜ DERESİ YAŞAM VADİSİ

Toplam 1 milyon 539 bin metrekareyi kapsayacak olan projenin 190 bin metrekarelik birinci etabında; 2 bin 175 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 645 metre uzunluğunda koşu yolu, toplamda 2 bin 70 metrekare alanı kapsayan 3 adet modern çocuk oyun alanları, 2 adet modern yaya köprüsü ve 1 adet araç köprüsü yapılacak.

Mersin'i geleceğin güçlü, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerinden biri haline getirmek amacıyla çalışan Büyükşehir ekipleri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'ni doğayı kentle buluşturan kapsamlı bir dönüşüm hamlesi olarak planlandı.

Projenin tamamı; oyun parkları, yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan geniş bir planlama çerçevesiyle hayata geçirilecek.