İzmir'in Bornova ilçesinde yaz akşamlarını renklendiren animasyon film gösterimleri başladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri, Evka-4'te gerçekleştirilen ilk gösterimle yoğun katılımla başladı. Çocuklar ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği ücretsiz etkinlikler, Temmuz ayı boyunca Bornova'nın farklı mahallelerinde sevilen animasyon filmleri, patlamış mısır ve limonata ikramıyla buluşturmaya devam edecek.

Bornova Belediyesi'nin çocuklar ve aileler için düzenlediği Açık Hava Sineması Yaz Animasyon Film Günleri, Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi arkasında gerçekleştirilen ilk gösterimle başladı. 'Otel Transilvanya 3' filminin gösterildiği etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar aileleriyle birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşarken, patlamış mısır ve limonata ikramı da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

TEMMUZ AYI BOYUNCA SÜRECEK

Yaz boyunca mahalle kültürünü canlandırmayı amaçlayan etkinliklerde birbirinden sevilen animasyon filmleri Bornova'nın farklı noktalarında ücretsiz olarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'İlk gösterimimizde çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluğunu görmek bizleri çok sevindirdi. Açık hava sinemasıyla hem mahalle kültürünü yaşatıyor hem de çocuklarımızın yaz tatiline güzel anılar ekliyoruz. Tüm Bornovalıları kalan gösterimlerimize davet ediyorum.' dedi.