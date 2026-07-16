Gebze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenen '15 Temmuz İrade Nöbeti' programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda, şehitler rahmetle anılırken gazilere minnet duyguları ifade edildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program boyunca 15 Temmuz ruhunu yaşatan konuşmalar, ezgiler ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz gecesinin milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 'Bugün burada, bu akşam da yine irade bizim. Zafer bizim. Çünkü zafer daima inananlarındır.' dedi. Başkan Büyükgöz, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurgulayarak, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Programda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit dae günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıktığı unutulmaz bir destan olduğunu ifade eden Kaymakam, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Gecenin konuşmacısı olarak programa katılan Dr. Ömer Demirbağ, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini ve milli birlik ruhunu ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan da o gece yaşadıklarını vatandaşlarla paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı.

MARŞLAR VE MİLLİ EZGİLER

Sunuculuğunu Ramazan Zor'un üstlendiği programda milli birlik ve beraberlik teması ön planda tutuldu. Sanatçı Resul Aydemir ise seslendirdiği marşlar ve milli ezgilerle geceye anlam kattı. Meydanı dolduran vatandaşlar, eserleri hep birlikte söyleyerek 15 Temmuz ruhunu bir kez daha yaşadı.

Dualar ve anma programıyla devam eden 15 Temmuz İrade Nöbeti, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.