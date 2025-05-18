Eskişehir 4. Kitap Fuarı, yüzlerce yazar ve binlerce kitapla kapılarını kitapseverlere açtı. 25 Mayıs'a kadar sürecek bu kültür şöleninde söyleşilerden imza günlerine onlarca etkinlik edebiyat tutkunlarını bekliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kitapseverlerin heyecanla beklediği Eskişehir 4. Kitap Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası – Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar; Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Ticaret Odası’nın destekleriyle hayata geçirildi. 25 Mayıs’a kadar sürecek fuar, 208 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunu 400’ün üzerinde yazar ve şairle bir araya getiriyor.

AÇILIŞTA YAYINCILIK DÜNYASINA DAİR MESAJLAR VERİLDİ

Fuarın açılışında konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Türkiye'nin en özel şehirlerinden Eskişehir’de bir araya getiren fuarımız, 208 yayınevi ve 400’ün üzerinde yazarın katılımıyla kitapseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Öğrencilerimiz de hafta içi günlerinde kitaplarla buluşacak, yaş gruplarına özel etkinliklere katılacak” dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise yayıncılığın zorlu koşullarına dikkat çekerken, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler açılış konusmasında “Eskişehir, 100 bini aşkın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan, köklü bir eğitim ve kültür şehridir. Böyle bir şehirde, Eskişehir 4. Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, şehrimiz adına önemli bir kültürel kazanımdır. Fuarın hayata geçmesinde katkısı bulunan tüm kamu kurumlarına, özel sektör temsilcilerine ve katılımcı yayınevlerine teşekkür ediyorum. 30. yılımızı kutladığımız bu yolculukta, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Bu yılki hedefimiz, 9 gün boyunca yaklaşık 150 bin ziyaretçiye ulaşmak” dedi.

400’ÜN ÜZERİNDE YAZAR VE 72 KÜLTÜR ETKİNLİĞİ

9 gün boyunca panel, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinden oluşan 72 kültürel etkinlik fuar programında yer alıyor. Etkinlikler kapsamında; Ayşe Yüksel, Banu Avar, Erdem Atay, Hidayet Karakuş, Yalvaç Ural ve Ziya Selçuk gibi usta kalemlerin yanı sıra, genç yazarlar Adora Yağmur, Aslı Arslan , Beyza Aksoy, N.G. Kabal ve Selin Solaris de imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

Öte yandan fuar süresince ziyaretçilerin fuar alanına daha kolay ulaşabilmeleri için ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Tramvay Durağı ile Fuar Merkezi arasında her gün saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te karşılıklı olarak düzenlenen ücretsiz ring seferleri, ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlıyor.