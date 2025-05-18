Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği EnFest’in ilk gününde renkli ve coşkulu görüntüler yaşanırken, adrenalin tutkunları için hazırlanan bungee jumping platformu büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik en kapsamlı etkinliklerinden biri olan EnFest bugün muhteşem şovlar ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle başladı. Festival boyunca müzik performansları, atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve sokak sanatı gibi birçok farklı etkinlik gençleri bekliyor. Festivalin ilk gününde Milli İrade Meydanı’nda kurulan bungee jumping alanı, heyecan arayan gençlerin favorisi oldu.

ADRENALİNİN ZİRVESİ

Etkinliğe katılan gençler, özel güvenlik önlemleriyle hazırlanan platformdan kendilerini metrelerce yükseklikten boşluğa bırakmanın heyecanını yaşadı. Katılımcılar, bu unutulmaz deneyimi cep telefonlarıyla kaydederken, izleyenler ise atlayışları alkışlarla destekledi. Bungee jumping deneyimi, festivalin en çok ilgi gören ve sosyal medyada en çok paylaşılan anlarından biri oldu.

EĞLENCE VE DENEYİM BİR ARADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’a özel düzenlediği EnFest ile gençlerin hem eğlenmesini hem de farklı deneyimler kazanmasını hedefliyor. Festival boyunca sürecek adrenalin dolu etkinlikler, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, özgüven kazanmalarına da olanak tanıyor.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

EnFest, 19 Mayıs Pazartesi günü akşamına kadar sürecek. Festival programında konserler, Dj performansları, e-spor turnuvaları, spor müsabakaları ve sahne gösterileri de yer alacak. Tüm gençler, festivalin kalan günlerinde heyecana ve eğlenceye ortak olmaya davet ediliyor.