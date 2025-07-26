Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yenilenen yollar ve modern işaretlemelerle şehir trafiğini daha güvenli ve akıcı hale getiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Özellikle üst yapısı yenilenen yollar başta olmak üzere, yol çizgileri, işaretlemeler ve yön tabelalarının montajı gibi uygulamalar titizlikle sürdürülüyor.

Yol güvenliğini artırmak ve sürücülere daha net yönlendirme sağlamak amacıyla yapılan işaretleme ve tabela çalışmaları, aynı zamanda şehir estetiğine katkı sunuyor. Ekipler, hem yeni açılan arterlerde hem de mevcut yollarda bakım ve düzenleme faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sayesinde şehir içi trafik akışının daha düzenli hale geldiğini ve sürücülerin memnuniyetinin her geçen gün arttığını belirtti.