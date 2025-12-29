Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, zeytinciliğin gelişmesi için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında, Alpu ve Mihalıççık ilçelerinde üreticilere mavi sertifikalı zeytin fidanları dağıtıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde üreticilere bizzat ulaştırdığı fidanların ardından, belediye tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, iklim koşullarının uygun olduğu Alpu ve Mihalıççık ilçelerinde üreticilere zeytin fidanı dağıttı.

Toprakla buluşan her bir fidan, bölgenin tarımsal geleceğine umut olurken; yüksek verim ve kaliteyi temsil eden mavi sertifikalı zeytin fidanları, Sakarya Vadisi'nde zeytinciliğin yaygınlaşmasına katkı sunacak.

Proje sayesinde hem üreticilerin gelir düzeyinin artırılması hem de bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek zeytin fidanlarını vatandaşlara tek tek teslim etti. Üreticiler, verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür projelerin kırsalda üretimi teşvik ettiğini vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye verdiği destekle, Sakarya Vadisi'nde zeytin fidanları geleceğe kök salarken; sürdürülebilir tarım anlayışıyla bölge ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlanması amaçlanıyor.