Bursa Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri', Sakarya Mahallesi'nde minikleri eğlence dolu etkinliklerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini keyifli ve verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği 'Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri' devam ediyor.

Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen şenliğe bu kez Sakarya Mahallesi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk; halat çekme, su taşıma, çember çevirme, yumurta taşıma, ip atlama, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterileri ise miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan şenliğin sonunda çocuklara dondurma ve balon ikram edildi. Yıldırım'ın farklı mahallelerinde minikleri eğlence ve çeşitli oyunlarla buluşturacak olan Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların mutlu olduğu bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızın sosyal gelişimini önemsiyoruz.

Yaz tatili boyunca hayata geçirdiğimiz spor okullarımız ve şenliklerimizle evlatlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda başlattığımız Geleneksel Mahalle Çocuk Şenlikleri ile evlatlarımızın tatili eğlenerek geçirmelerini sağlıyoruz. Bu coşkuyu yaz boyunca Yıldırım'ın dört bir yanına taşıyacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük motivasyon kaynağımızdır. Evlatlarımızın mutlu, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için projeler üretmeye ve onların hayatına dokunmaya devam edeceğiz' dedi.