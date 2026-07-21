Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Sürmene'ye kazandıracağı kapalı otopark ve pazar yerinin temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Seçim döneminde 'Sürmene'ye ne yapsak azdır, ne yapsak yakışır' diyerek modern bir pazar yeri ve otopark sözü vermiştik. Hayırlı olsun' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürmene ilçesinde hayata geçirilecek olan kapalı otopark ve pazar yeri projesi ile Sürmene Belediyesi ve T3 Vakfı'nın yapacağı Bayraktar Bilim Merkezi'nin temeli törenle atıldı.

Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Meryem Sürmen, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, T3 Vakfı yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Seçim döneminde 'Sürmene'ye yapsak azdır, ne yapsak yakışır' diyerek modern bir pazar yeri ve otopark sözü vermiştik. Önemli bir mücadeleyi ortaya koyduk, bütçe ayırdık. Yaklaşık 185 milyonluk ihale yaptık. İnşallah 19 Mayıs 2027'de hizmete alacağız' dedi.

KENT MEYDANI SÖZÜ VERMİŞTİK

Başkan Genç, 'Sürmene'de pazarlarımız caddenin üzerinde. Caddedeki trafik sıkışıklığı kadar oradaki ürünlerin sağlıklı oluşu da çok önemli. O nedenle seneye Sürmene'miz bu güzel yatırımla modern bir 268 tezgahlı pazaryerine ve 126 araçlık otoparka kavuşacak ve 12 adet satış dükkanına sahip olacak. Ayrıca çatısında enerji üreteceğiz. Sürmene'mize hayırlı olsun ama bununla bitirmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Kent meydanı sözü vermiştik. Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu alanda yapacağız. Burası tarihi, kadim ve güçlü bir ilçedir. O nedenle daha fazlasını yapmak boynumuzun borcudur' diye konuştu.

GÜZEL BİR ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYORUZ

Başkan Genç, şunları kaydetti: 'Selçuk Bayraktar Caddemizi de modern bir şekilde ışıklandıracağız ve yaya yolunu da inşallah hemşehrilerimizin hizmetine alacağız. Bisiklet yolumuzu tamamladık. Belediye başkanımızla, bütün belediye başkanlarımızla olduğu gibi koordinasyon içerisinde güzel bir çalışma sürdürüyoruz. Hüseyin Azizoğlu kardeşime teşekkür ediyorum.'

GELECEĞE İMZA ATIYORUZ

Savunma sanayinin önemine de değinen Başkan Genç, 'Sürmene sadece tersanesiyle, bıçağıyla, pidesiyle meşhur bir ilçemiz değil; yetiştirdiği insan gücüyle de meşhur bir ilçemizdir. Sürmene değerler yetiştirmiştir. Yatırım yapan, iş üreten ve memleketin ekonomisine değer katan birkaç Sürmene dışarda var; birkaç Trabzon olduğu gibi. İşte bunlardan biri merhum Özdemir Bayraktar'dır. Bu şehrin hayırlı, güzel ve vefalı evladı. Allah ondan razı olsun. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini de T3 Vakfımız ile atıyoruz. Yatırımları ile sadece ülke ekonomisini değil doğdukları şehri de düşündüler. Şehrimizin kıymetli evladı Selçuk Bayraktar Bey'e ve Haluk Bayraktar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir temel atmıyoruz, Tam bağımsız Türkiye yolculuğunda geleceğe bir imza atıyoruz. Dün Kıbrıs'ın çıkarma harekatının 52. yıl dönümüydü. 1964 yılında Kıbrıs'ta Rumlar, kardeşlerimize zulmediyor. Onlara derman olmamız lazım, Kıbrıs'a çıkarma yapalım diyorlar. Rahmetli Süleyman Demirel, talimat veriyor ama çıkarma gemimiz yok. 10 sene Kıbrıs çıkarması Türkiye'nin askeri yetersizliğinden dolayı gecikiyor. Orada kardeşlerimiz şehit düşüyor. 1974 yılında rahmetli Erbakan Hocamız ve rahmetli Bülent Ecevit ile harekat yapılıyor. Kıbrıs ilelebet Türk yurdu olarak kalıyor. Allah hepsinden razı olsun' ifadelerini kullandı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Başkan Genç, 'Türkiye kurulduğundan beri savunmasını hep dışardan destekle aldı. İsrail'in heronları vardı, Bize teröristlerle ilgili istihbarat veriyorlardı ama bize istihbarattan önce PKK'ya bilgi veriyorlardı. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bir Türk evladı çıktı, 1986 yılından beri o dağları gezdi; askerle beraber savaştı. İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Hürjet'i buldular. Türkiye'nin bağımsız yürüyüşüne büyük katkı sağladılar. Allah rahmet eylesin, kıymetli evlatlarından Allah razı olsun. Şu anda güzel ülkemizin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda savaş var, batısında tehditler var. Bütün bunlara rağmen Türkiye dimdik ayakta duruyorsa bu çalışmaların ürünüdür. Aynı zamanda kendisini milletine ve memleketine adamış, bu yüzyıla Türkiye Yüzyılı adını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesindedir. Allah kendisinden razı olsun. Tam bağımsız olmanız için savunmanızı bir yerden almamanız lazım. Bütün savunmanızın size ait olması lazım. Şu anda öyle bir durumdayız. İnşallah bu tam milli yürüyüş devam edecek. Hep beraber el ele vereceğiz. Daha fazlasını şehrimize katmak için gayret edeceğiz ve çalışacağız. Güzel eserlerimizi açmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

BURADA VİZYON GÖRÜYORUZ

Trabzon Valisi Tahir Şahin, iki projenin de önemine vurgu yaparak el birliğiyle gayret edeceklerini söyledi. Vali Şahin, 'Burada iki şeyi görüyoruz. Bir vizyon görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kattığı bir değer var; masanın tam da ortasında olma değeri. Bunun için üretmemiz, çalışmamız lazımdı. Bu çalışmaya ve gayrete emek veren, omuz veren ailelere ihtiyacımız vardı. O da Özdemir Bayraktar öncülüğünde bu şehrin evladı ve evlatları. Bu evlatların gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizi ülkede ve dünyada farklı bir yere konumlandırdı. Çok ciddi yatırımlar şehrimize getiriliyor. Yerelde belediyelerimizle, merkezi idarenin temsilcileri olarak bizler el birliğiyle bu memleketin geleceği için gayret ettiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyanın her yerinde o masada olmaya devam edeceğiz' dedi.

SÜRMENE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, projelerin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. İl Başkanı Mumcu, şunları kaydetti: 'Sürmene'miz bütün yatırımlarıyla gelişmeye devam ediyor. Türkiye ancak bilimle yol alabilir. Bunu son 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde savunma sanayisinde atmış olduğumuz adımlarla göstermiş olduk. Bilime sarılırsak ancak muasır medeniyetler seviyesine çıkabiliriz.'

İLÇEMİZİN İHTİYACI OLAN PROJELER

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise kapalı otopark ve pazar yeri projesi ile Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini birlikte atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Azizoğlu, kapalı otopark ve pazar yeri projesinin ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum.' dedi.

185 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 185 milyon liralık yatırımla 10 bin 947 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek proje kapsamında 268 tezgahlı pazar yeri, 12 dükkan ve 126 araç kapasiteli otopark inşa edilecek. Pazar yeri ve otopark, çatı kısmına kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir tesis olacak.