Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını koruma ve sosyal yaşama kazandırma vizyonu doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Bir dönem 'İzci Evi' olarak da kullanılan 19. yüzyıl Osmanlı konut mimarisinin zarif örneklerinden olan iki katlı yapı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayat buldu. Yapının zemin katı 'Glütensiz Kafe' olarak halkın hizmetine açılacak.

Balıkesir'in köklü tarihine tanıklık eden, 19. yüzyıl Osmanlı konut mimarisinin zarif örneklerinden olan ve bir dönem 'İzci Evi' olarak da kullanılan iki katlı tarihi yapı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığının çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Karesi ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yazıcı Sokak'ta yer alan bu tarihi yapı, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10 Nisan 2015 tarih ve 4354 sayılı kararıyla tescillenerek koruma altına altında bulunuyor.

SOSYAL YAŞAMA KAZANDIRILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projesiyle zamanının izlerini taşıyan yapı, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onay alınıp gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla özgün kimliğini muhafaza ederek günümüz sosyal yaşamına kazandırıldı. Yapının zemin katı 'Glütensiz Kafe' olarak halkın hizmetine açılacak.

TARİHİ DOKUSU ÖZENLE KORUNDU

Mülkiyeti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Osmanlı sivil mimarisinin son dönem örneklerinden biri olan yapı, Türk evi anlayışına özgü biçimde doğayla uyumlu, içe dönük ve sade yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Zaman içinde; yıpranan duvar sıvaları, bozulmuş ahşap elemanları ve hasar gören çatı sistemi, aslına uygun olarak onarılarak yapının tarihî dokusu özenle korundu. Bu kapsamlı çalışmayla hem Balıkesir'in kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarılıyor hem de şehrin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk kazandırıyor.