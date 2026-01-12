ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çifteler ilçe merkezinde yer alan mahallelerde kanalizasyon hattı imalat çalışmaları başarıyla tamamlandı.

ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Çiftçi, Sakarya, Yeni ve Erbab mahallelerinde 200 mm çapında entegre contalı beton borular kullanılarak toplam 7.807 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi.

Çalışmalar kapsamında 122 adet muayene bacası sisteme entegre edilirken, parsel bağlantıları yapılarak altyapıya kavuşturuldu.

ESKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde olduğu gibi kırsal ilçelerde de altyapı yatırımlarının sürdürüldüğünü vurgulayarak, tamamlanan çalışmalarla birlikte Çifteler'e daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir kanalizasyon altyapısı kazandırıldığını belirtti.

Açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin her ilçeye güçlü ve çağdaş altyapı hizmeti ulaştırma hedefi doğrultusunda yatırımların 2026 yılında da kararlılıkla hayata geçirilmeye devam ettiği ifade edildi.