16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Eskişehir, Avrupa şehirleri arasında düzenlenen adım yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Walk15 uygulamasını indirerek yarışmaya katılan Eskişehirliler, hem kendi sağlıkları hem de şehrinin başarısı için aktif adımlar attı. Toplamda 25 bin 27 kişinin katıldığı yarışmada Eskişehir, 23 milyon 352 bin 107 adımla Avrupa’da beşinci sırada yer aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin coşkulu açılış konuşmasıyla başlayan hafta boyunca Eskişehirliler büyük bir azimle hareket ederek şehri üst sıralara taşımayı başardı.

Başkan Ünlüce, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Eskişehir halkının göstermiş olduğu bu büyük katılım ve başarı bizleri gururlandırdı. Sağlıklı yaşam ve çevre bilincini artırmak için düzenlenen bu etkinlikte Eskişehir’in adını Avrupa’da duyurduk. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Eskişehir’in bu başarısı, şehrin spora ve sağlıklı yaşama verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekti.