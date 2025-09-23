Kocaeli İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’nde yoğun yapılaşma nedeniyle ihtiyaç duyulan yol çalışmalarını tamamlayarak bölgenin yaşam kalitesini artırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, yoğun yapılaşmanın olduğu Kabaoğlu Mahallesinde yol çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Hürriyet, bölgedeki asfalt ve özellikle eğimli alanlarda yapılan beton yol çalışmalarının ihtiyaçtan kaynaklandığını ve halkın parasını doğru kullanarak yatırım yaptıklarını vurguladı. Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, bu çalışmaların mahallenin yaşam kalitesine katkı sağladığını belirtti. Muhtar Gökhan Köysu da mahalle halkının toz ve topraktan kurtulduğunu söyleyerek belediyeye teşekkür etti.

“BÖLGENİN İHTİYACIYDI”

Başkan Hürriyet çalışmalara dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “ Şu anda Kaboğlu mahallemizdeyiz. Fen İşleri müdürlüğümüzün burada çok büyük çaplı yol çalışmaları uzun zamandır devam ediyor.

Burada malum yapılaşma çok yoğun olduğu için yol ihtiyacı çok fazlaydı. Birçok yerde asfalt yol çalışmaları tamamladık, bitirdik. Şimdi de bu bölgede özellikle eğimli bölgelerde beton yol çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

“KAYNAKLARI DOĞRU KULLANIYORUZ”

Sürekli sahadayız, işin üstündeyiz. Var gücümüzle bu zorlu koşullarda gerçekten hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok iyi niyetle, çok samimiyetle, halkın parasını doğru kullanarak doğru yatırım yapmaya çalışıyoruz. Halkın ihtiyacına parayı harcamaya çalışıyoruz, bütçemizi kullanmaya çalışıyoruz. Kaynakları doğru kullandığımız zaman tabii ki hizmetlerimiz de artarak devam ediyor.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Muhtarım da çalışkan muhtarlardan bir tanesi Kaboğlu Muhtarımız. Sürekli böyle hizmet alabilmek için müdürlüklerimizle işbirliği yapan ve sürekli bununla ilgili çaba sarf eden muhtarlarımızdan. Muhtarlarımızın da hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Hepsi çok kıymetli bizler için. Yine sahada hizmetlerimizle cevap vermeye devam edeceğiz. Kaboğlu Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“YAŞAM KALİTESİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Başkan Yardımcısı Erdem Arcan ise çalışmalara dair, “Sahada olmak zorundayız. Kentimizi seviyoruz. Ekip olarak çalışmalarımızı en verimli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. İzmit Belediyesi olarak vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve estetik mahallelerde yaşamaları bizim için çok önemli. Bu bölge gelişen bir bölge. Kabaoğlu Mahallesinin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamaya çalışıyoruz.

“HEM YENİLİYORUZ HEM DE YENİ YOL YAPIYORUZ”

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Burak Güreşen, “İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak imara yeni açılan ve yapılaşmanın çok fazla olduğu bölgelerimizde yatırımlarımız devam ediyor. Kaboğlu Mahallesi de çok yapılaşma olan bir yer. Burada üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Buradaki üst yapı çalışmalarımızı diğer çalışmalardan ayıran nokta ise yolları hem yeniliyoruz hem de yeni bir yol yapıyoruz. Burada daha önce imar yolu yoktu. İmar yollarımızı açarken yaklaşık 20 bin ton hafriyat, 25 bin ton malzeme serimi yaptık. Bu da 2500 kamyona denk geliyor.

“CUMA GÜNÜNDE BİTECEK”

Üst yapı çalışmalarını yaparken de bölgenin topografik durumuna göre hareket ediyoruz. Çok eğimli olduğu için beton yolu tercih ediyoruz. Biz de şu an beton yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gözenekli bir zemin yapıyoruz kaymayı azaltmak için. Buradaki çalışmalarımız en geç Cuma gününde bitecek. 1000 metre küpe yaklaşık beton kullanıldı. 5600 metrekare alanda 1000 metreküp beton çalışması gerçekleştirdik” dedi.

“TOZ TOPRAKTAN KURTULDUK”

Kabaoğlu Mahalle Muhtarı ise Gökhan Köysu, “Başkan Hanım, size teşekkür ederim. Mahallemizi konforlu yollara kavuşturuyorsunuz. Toz topraktan kurtulduk. Vatandaşlarımız evlerine konforlu bir şekilde ulaşabilir artık. Çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.