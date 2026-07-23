Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada trafik güvenliği ve yolcu konforunu artırmak adına denetimlerini sürdürüyor. Ulaşım ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde sürücüler ve araçlar titizlikle inceleniyor, güvenli ulaşım hizmeti için çalışmalar devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarıyla kentin çehresini değiştirirken trafik güvenliği ve yolcu konforu konusunda da kararlılığını sürdürüyor. 'Mutlu Şehir' vizyonu doğrultusunda yürütülen denetimlerde, kuralları ihlal eden sürücülere müsaade edilmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, bu hafta 100 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; Ulaşım, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik ile Emlak ve İstimlak Dairesi'nin konuları ele alındı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hafta boyunca yapılan kontrollerde; sürücülerden araçlara, trafik kurallarından yolcu güvenliğine kadar birçok başlık titizlikle incelendi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 89 şoföre toplam 329.745 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde; güzergâhı tamamlamama, belde dışı yolcu taşıma, talimatlara aykırı aksesuar bulundurma, yolcu ile tartışma, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamele, sefer sırasında sigara içme, ücret tarifesine uymama ve personel çalışma belgesi taşımama gibi ihlaller tespit edildi.

5 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kuralları hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yalnızca para cezası uygulanmakla kalınmadı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 şoförün aracı 3 gün süreyle trafikten men edildi. Bu sürücülerden 4'ünün yolculara fiziki müdahalede bulunduğu, birinin ise durakta bekleyen yolcuyu almadığı belirlendi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven ortamını korumak, toplu taşıma kalitesini yükseltmek adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.