İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen Beslenme Çalışma Grubu çalışmaları sonucunda 'Afet Beslenme Akreditasyonu' almaya hak kazandı. Büyükşehir'in afet dönemlerinde beslenme hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve koordineli yürütülmesine yönelik kapasitesi tescillendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 'En Güçlü İş Birliği Afette Aş Birliği' temasıyla hazırlanan Beslenme Çalışma Grubu Çalıştayı'nda 'Afet Beslenme Akreditasyonu' almaya hak kazanan kurumlar arasına girdi.

İstanbul'da gerçekleşen lansmana İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı katıldı. AFAD koordinasyonuyla Kızılay ve birçok kurumun paydaş olarak katkı vermesiyle düzenlenen buluşmada afet durumlarında ve acil anlarda beslenme hizmetlerinin güvenli, kesintisiz ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de sahip olunan üretim altyapısı, teknik personel ve afet yönetimi tecrübesiyle akreditasyon elde eden kurumlar arasında yer aldı.

AFET YÖNETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI

TAMP kapsamında yerel düzey destek çözüm ortakları arasında yer alan yerel yönetimler afet beslenme hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde kritik sorumluluk üstleniyor. Özellikle yüksek üretim kapasitesine sahip toplu beslenme tesislerinin ulusal standartlara uygun şekilde akredite edilmesi; afetlere hazırlık seviyesinin artırılması, kaynakların etkin kullanılması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Afetlere hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi, ulusal standartların yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen çalışmalarla, afet beslenme hizmetlerinin etkinliğine ve Türkiye'nin afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.