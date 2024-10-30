İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında gözaltı kararı verildi.

Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden çıkarılan arama kararına göre Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılırken, Başkan Özer, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, dün de Ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmasında "Kültür Festivali" ile ilgili şu görüşlerini belirttiği bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak, "Soyadımız Türkiye" başlığıyla barış, kardeşlik ve yurtseverlik mesajı vermişti.

https://twitter.com/profdrahmetozer/status/1851307144530051486