Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları anma etkinliğine katıldı. Ölenleri rahmetle yad eden Başkan Genç, 'Deprem sonrası asil milletimiz büyük bir dayanışma ortaya koymuştur' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşları anmak ve deprem konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Atatürk Alanı'ndaki etkinlikte; Trabzon Valisi Tahir Şahin, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, çeşitli kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

MİLLETİMİZ BÜYÜK BİR DAYANIŞMAYI ORTAYA KOYDU

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Çok büyük bir afetti. Cenab-ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Deprem sonrası Türk milleti bir kez daha dayanışmasını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bütün gayreti ile 3 yıl içerisinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunu dünyada yapabilecek başka ülke yoktur. Bu sadece imkan ve maddiyatla orantılı bir şey değil; dayanışmayı ilgilendiren bir şeydir. Bu da bizim milletimizin asaletinde var' dedi.

BÜTÜN HEMŞERİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Burada tedbirlerle ilgili bir farkındalık oluşturmak için bu program icra ediliyor. KTÜ bizim medarı iftiharımızdır. Dünya üniversiteleri arasında yaptığı çalışmalarla yer bulmuş bir üniversitemizdir, bundan gurur duyuyoruz. Bu tür felaketlere karşı, yöremizdeki sel, heyelan ve taşkın gibi afetlere karşı da bilimden istifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları yerinde gördük ve gurur duyduk. İmkan ve kabiliyetlerimizi görmek önemli. Önümüzdeki süreçte daha aktif olacağız. Türkiye'de örnek bir şehir olacağımıza yürekten inanıyorum. Deprem zamanında ben Adıyaman'da görev yapmıştım ve oradaki herkes bana, '61 plakalı araçlar en erken yetişti' demişti. Depremde faaliyet gösteren, gayret eden ve yüreğini ortaya koyan bütün hemşehrilerime, vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.'

ACIYI PAYLAŞTIK

Trabzon Valisi Tahir Şahin ise, 'Deprem konutlarının yapımları tamamlandı. Toplumsal iyileşmemizi sağlamamız gerekiyordu bu da birliktelikle sağlandı.

Depremin ilk günü Hatay'daydım, yaklaşık 4 ay depremin ilk anını yaşayarak mücadele ettik. Biz oralarda Trabzonlu hemşehrilerimizden ve tüm ülkemizden gelen yardımlarla acıyı paylaştık. Bugün Trabzon'da üniversitemizin ön görebilmek adına çok kıymetli çalışmalar yaptığına şahit olduk.

Bu noktada şehrin bütün dinamikleri ile Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin imkan ve kabiliyetleri ile şehrimizde oluşabilecek riskleri önceden ön görebilen bir yönetim anlayışı ile memleketimize hizmet etmeye gayret edeceğiz' diye konuştu. Katılımcılar, depremde ölenleri anmak için alanda kurulan '6 Şubat'ta kaybettiklerimiz için bir cümle bırakın' başlıklı panoya, duygularını yazdıkları not kağıtları yapıştırdı.