Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum’da bedensel engelli bir kadının darbedildiği olayla ilgili psikososyal destek başlattığını ve açılacak davaya müdahil olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında “Erzurum’da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu bilgilendirmesinde, olayın emniyet birimlerine ulaşmasının ardından il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Şiddete maruz kalan engelli vatandaş ve ailesine yönelik danışmanlık tedbiri alındığı, psikososyal destek süreci başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlık, hukuki süreci yakından takip edeceğini ve açılacak davaya müdahil olacağını vurguladı.