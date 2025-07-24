İzmir’in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler, yerleşim alanlarına yakın bölgelerdeki alevleri büyük ölçüde kontrol altına alırken, yangının tamamen söndürülmesi için yoğun bir mücadele yürütüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’de bugün 16.45 sıralarında, Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi’nde orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının çevreye yayılmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 yüksek tonajlı araç, 4 arazöz, 18 personel ile müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü de 30 arazöz, 3 dozer, 4 su tankeri, 5 helikopter, 4 uçak ile alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri tarafından gönderilen su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yangın bölgesine yönlendirilen 1 hayvan nakil aracı da bölgede görev yapıyor. Yoğun müdahale sonucunda yerleşim alanlarına yakın bölgelerdeki alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının başlaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.