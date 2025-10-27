Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) iş birliğinde düzenlenen 'Yapay Zeka Çağında Yeni Medya ve Habercilik' paneli, iletişim dünyasında dijital dönüşümün etkilerinin ele alındığı önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Program, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelin açılış konuşmalarını Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı ve TİMBİR Erzurum Bölge Başkanı Gamze İspirli ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu yaptı.

Panelin açılışında konuşan Gamze İspirli, yapay zekâ destekli medyanın habercilikte yeni fırsatlar sunduğunu ancak etik sorumlulukların da arttığını vurguladı. İspirli, 'Yapay zekâ hız ve erişim açısından devrim niteliğinde olsa da haberciliğin merkezinde insan olmalı. Duygusu olmayan bir sistemin, toplumsal sorumluluğu olan bir haberciliği temsil etmesi mümkün değildir' dedi.

İspirli ayrıca Erzurum'un iletişim alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, 'Erzurum; akademisi, gençleri ve medya profesyonelleriyle dijital dönüşümün güçlü merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.' ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, yeni medya çağının sadece teknolojik değil aynı zamanda sosyolojik bir dönüşüm yarattığını belirtti. Taşçıoğlu, 'Yapay zekâ iletişim biçimlerimizi, algımızı ve habere yaklaşımımızı yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümün akademik anlamda doğru analiz edilmesi ve etik temelde yönlendirilmesi büyük önem taşıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ilk oturumunda söz alan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, 'Yeni Medyada Habercilik' başlıklı konuşmasında dijital çağda gazeteciliğin temel değerlerinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Basa, 'Yeni medya araçları bilgiye erişimi kolaylaştırırken, bilgi kirliliği ve dezenformasyon riskini de beraberinde getiriyor. Hız uğruna doğruluk feda edilmemelidir; çünkü dijital dünyada kaybedilen güveni geri kazanmak çok zordur.' dedi.

Yapay zekâ sistemlerinin habercilikteki rolüne de değinen Basa, 'Gazeteci artık yalnızca haber yazan değil; dijital okuryazarlığı yüksek, etik değerlere bağlı bir bilgi rehberidir. Yapay zekâ haberi derleyebilir, ancak insan vicdanı olmadan gerçek gazetecilik mümkün değildir.' ifadelerini kullandı.

Basa, TİMBİR'in Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında temsilcileriyle faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, 'TİMBİR; dijital medyanın etik dönüşümüne öncülük eden, yerel basının dijitalleşmesini destekleyen ve medya okuryazarlığını artıran bir çatı kurumdur. Biz, medya çalışanlarını teknolojiyle buluştururken aynı zamanda haberciliğin insani yönünü koruma sorumluluğunu da üstleniyoruz.' diye konuştu.

Basa, konuşmasını 'Geleceğin medyası, teknolojik zekâ ile insan vicdanının birleştiği noktada yükselecektir.' sözleriyle tamamladı.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu üstlendi. Katılımcılar arasında TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Altıparmak, Doç. Dr. Aslı Köseoğlu ve Doç. Dr. İbrahim Zinderen yer aldı. Panelde 'Yeni Medyada Habercilik', 'Hukuki ve Etik Açıdan Yapay Zekâ Haberciliği', 'Yeni Medya Haberciliğinde Dezenformasyon' ve 'Gazeteciliğin Dönüşümü: Yapay Zekâ ve Algoritmik Gazetecilik' başlıklarında sunumlar yapıldı.

Etkinlik, panelistlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, panelin hem akademi hem medya dünyasını bir araya getirerek Erzurum'un iletişim vizyonuna yeni bir değer kattığını belirtti.

Panele, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, Kızılay Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Bekmez, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve öğrenci katıldı.