TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte birlik, dayanışma ve bilim vurgusu yaptı.

BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) kuruluşunun 71. yılı, 18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa'da kutlandı. Etkinlik, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut tarafından okunan basın açıklamasıyla başladı.

Korkut, açıklamasında TMMOB'un 1954 yılında 6235 Sayılı Kanun'la, toplumun ortak çıkarlarını korumak ve meslektaş haklarını savunmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, ülkenin çoklu krizlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. 'Siyasal baskılar, ekonomik krizler, adaletsizlikler yalnızca yaşamlarımızı değil meslek onurumuzu da tehdit ediyor. Ama biz susmayacağız.' dedi.

TMMOB'un her koşulda emeğin, bilimin, barışın ve adaletin sesi olmaya devam edeceğini vurgulayan Korkut, 'Biz bilimin ve tekniğin ışığında halktan, doğadan, kamudan yana olmayı seçtik. Bu ülkenin her karış toprağında bilimin ve toplumsal faydanın nöbetindeyiz.' dedi. Konuşmasında, yaşamını yitiren önceki dönem İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ayşe Dolar, Fikri Düşünceli ve Ahmet Atalay'ı da anan Korkut, 'Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları teslim olmayacak. Ne bilimin sesi susturulacak ne de halkın çıkarını savunanlar geri adım atacak.' diyerek sözlerini tamamladı.

TMMOB TARİHİ VE DEĞERLERİ MASAYA YATIRILDI

Basın açıklamasının ardından 'Geçmişten Günümüze TMMOB Tarihi ve Değerleri' başlıklı söyleşi düzenlendi. TMMOB 36. Dönem Yüksek Onur Kurulu Üyesi İsmet Apak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, TMMOB'un farklı dönemlerde görev almış temsilcileri katıldı. Söyleşide, mühendis ve mimar odalarının yapısı, tarihçesi, işlevleri ve gelişmiş ülkelerdeki benzer örgütlerle farkları ele alındı. Katılımcılar ayrıca, TMMOB'un demokrasiyle ilişkisi ve meslek örgütlerinin toplumsal sorumluluklarına dair değerlendirmelerde bulundu.