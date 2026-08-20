Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) KBRN ürünlerini tanıtan filmiyle 23'üncü Stevie Awards Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde 'Altın' ödüle layık görüldüğünü açıkladı. MKE, bu başarıya ulaşan dünyadaki tek savunma sanayi firması oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından TCG Koçhisar'da düzenlenen toplantıda, savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

MKE, KBRN ürünlerinin tanıtımı amacıyla hazırladığı filmle, 60'tan fazla ülkeden şirketlerin yarıştığı '23'üncü Stevie Awards Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde video kategorisinde 'Altın' ödüle layık görüldü ve dünyada bu başarıya ulaşan tek savunma sanayi firması oldu.: pic.twitter.com/BBbdk7BLKL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2026

MKE'DEN ULUSLARARASI BAŞARI

Bakanlık açıklamasına göre MKE, KBRN ürünlerinin tanıtımı amacıyla hazırladığı filmle, 60'tan fazla ülkeden şirketlerin katıldığı 23'üncü Stevie Awards Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde video kategorisinde 'Altın' ödül kazandı.

Bu ödülle MKE'nin, söz konusu kategoride dünyada bu başarıya ulaşan tek savunma sanayi firması olduğu belirtildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATLARI SÜRÜYOR

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yerli ve milli ürün geliştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bu kapsamda MKE tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çaplarda silah ve mühimmatın teslimatının gerçekleştirildiği açıklandı. Bakanlık, uluslararası alandaki başarısından dolayı MKE'yi ve projede emeği geçen çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.