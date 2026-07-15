Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Erzurum Valiliği himayelerinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '15 Temmuz Destanı' adlı tiyatro gösterisi, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'daki program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Koruma ve bakım altındaki 30 çocuk, büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları tiyatro gösterisinde, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin ortaya koyduğu cesareti, birlik ve beraberlik ruhunu ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını sanatın evrensel diliyle sahneye taşıdı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, tiyatro gösterisinin üç aylık yoğun bir eğitim ve hazırlık sürecinin ardından sahneye taşındığını belirtirken, milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. 'Çocuklarımız, üç aylık yoğun bir eğitim ve hazırlık sürecinin ardından bu anlamlı gösteriyi sahneye taşıdı' diyen Aykut, 'Bizler için çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi tanıması, tarihimizin önemli dönüm noktalarını öğrenmesi ve bu bilinçle geleceğe hazırlanması son derece kıymetlidir. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığının en güçlü örneklerinden biridir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Çocukların sergilediği anlamlı performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Gösterinin ardından konuşma yapan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, sahnelenen performansın önemine dikkat çekerek, 'Bugün burada, yaş itibarıyla o gün belki de 2-3 yaşında olup o geceyi hatırlamayan çocuklarımızın nasıl büyük bir ruhla gösterilerini yaptıklarına ve o günü bize tekrardan yaşattıklarına şahitlik etmiş olduk. Aslında 15 Temmuz'u bu kadar anlamlı kılan; o gece sergilediğimiz şanlı ruhumuzun, köklü tarihimizden gelen o asil duruşun, sokaklarda vatandaşlarımızın dirayeti ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sergilediği büyük bir direniş örneği olmasıydı. Bugün bu direniş örneğini, yıllar sonra o gün henüz bebek denecek yaşta olan çocuklarımızın bu ruhla bugünlere taşıyabilmesi; vatanlarına, milletlerine, birlik ve beraberliklerine nasıl sahip çıktıklarını görmek bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. Türk milletinin şanlı kanını taşımanın gururunu bizlere bir kez daha hissettirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu şanlı tarihi gelecek nesillere aktarabilmek için bizler de gençlerimizle beraber canla başla çalışmaya hazırız. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Bugün burada bu anma programını huzurla gerçekleştirebiliyorsak, o geceki kahramanlarımızın özverili mücadeleleri sayesindedir. Hepsinden Allah razı olsun. Gençlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.' diye konuştu.

Gösteri sonrasında protokol üyeleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.