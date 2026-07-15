Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşı Bulvarı'nda başlattığı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bölgede yaşayan Manisalıların ve esnafın uzun süredir beklediği çalışmada sıcak asfalt serimine de başlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesindeki Çarşı Bulvarı'nı modern sıcak asfalt ve yeni trafik düzenlemesiyle yeniliyor. Bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Besim Dutlulu'ya Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ulaş Aydın ve Ata Temiz ile daire başkanları eşlik etti.

Çarşı Bulvarı'nın kentin kalbi konumunda olduğunu söyleyen Başkan Besim Dutlulu, 'Aslında Manisa'nın en güzel olması gereken yer ne yazık ki yıllar boyunca yeterli yatırım yapılmadığı için istenen seviyenin çok altındaydı. Arkadaşlarımız burada çok güzel bir çalışma yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Refüjü genişlettik, yolları sıcak asfalt yapıyoruz, aydınlatmaları yapılacak. Kendi ekiplerimizle yaklaşık 1 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması yapılacak' diye konuştu.

'MANİSA'YA SÖZÜMÜZÜ TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çarşı Bulvarı'nın Manisa'nın en güzel caddelerinden bir tanesi olacağını kaydeden Başkan Dutlulu, 'Buranın esnafı hak ettiği gibi bir yerde yaşayacak. Vatandaşlarımız istediği gibi bir yerde alışveriş yapacaklar. Geçen sene geldiğimde esnafımızdan çok fazla talep gelmişti buranın yenilenmesiyle ilgili. Şu anda o sözümüzü yerine getirdiğimiz için de çok mutluyuz. İnşallah buradaki çalışmalarımızdan sonra Çarşı Bulvarı gerçekten Manisa'nın güzel yerlerinden bir tanesi haline gelecek. Emeği geçen Fen İşlerimize, ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Manisa için çalışmaya devam edeceğiz, Manisa'ya sözümüzü tutmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.