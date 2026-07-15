CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın hayatı kaybetti. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, taziye mesajı yayımladı.
ANKARA (İGFA) - Tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede yaşamını yitiren 88 yaşındaki Olcay Baykal'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na götürüldü. Buradan hava yoluyla Ankara'ya gönderilen Olcay Baykal'ın, 17 Temmuz Cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Olcay Baykal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Önceki dönem Genel Başkanımız merhum Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Müslim Sarı (@muslimsarichp) July 15, 2026
Merhume Olcay Baykal'a Allah'tan rahmet; Baykal ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Sarı mesajında, 'Önceki dönem Genel Başkanımız merhum Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume Olcay Baykal'a Allah'tan rahmet; Baykal ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.
Olcay Baykal'ın vefatı, CHP camiasında ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılanırken, çok sayıda siyasetçi ve partili de başsağlığı mesajları yayımladı.