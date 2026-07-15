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Olcay Baykal'ın vefatı, CHP camiasında ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılanırken, çok sayıda siyasetçi ve partili de başsağlığı mesajları yayımladı.

Sarı mesajında, 'Önceki dönem Genel Başkanımız merhum Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume Olcay Baykal'a Allah'tan rahmet; Baykal ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Genel Başkanımız merhum Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume Olcay Baykal'a Allah'tan rahmet; Baykal ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Olcay Baykal'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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