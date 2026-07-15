İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye ve iradesine sahip çıkışını belgelemek amacıyla 'Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' kitabı yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihi seyrini, uluslararası kamuoyundaki yankılarını, siyasi arenadaki ortak duruşu ve o gecenin kahramanlarını bir araya getiren kapsamlı çalışma geleceğe tarihi bir not düşüyor.

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan eser, darbe gecesinin ilk anlarından itibaren yaşananları kronolojik olarak sunarken, milletin direnişini ve uluslararası arenadaki yansımalarını belgesel niteliğinde arşivliyor.

Kitap, '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi', 'Dünyadan Tepkiler', 'Muhalefet Partilerinin Darbe Girişimine Karşı Duruşu', 'Darbe Girişimi Ardından Çarpıcı Kareler' ve '15 Temmuz Şehitleri' bölümlerinden oluşuyor.

Eserin ilk bölümünde, hain darbe girişiminin kronolojik akışı saat saat işlenerek milletin meydanlara inip kazandığı tarihi zaferin detayları sunuluyor.

Kitabın ikinci bölümünde, darbe girişimi karşısında devlet liderlerinin, uluslararası toplumun, uluslararası kuruluşların ve küresel basının takındığı tavır yer alırken, üçüncü bölümde ise muhalefet partilerinin darbe girişimine karşı net ve kararlı duruşu ele alınıyor.

Çalışmanın dördüncü bölümünde darbe girişiminin hemen ardından çekilen, direnişi ve yaşanan yıkımı gözler önüne seren en çarpıcı fotoğraf kareleri okuyucuya aktarılırken, son bölümde ise canları pahasına vatanı ve demokrasiyi savunan 15 Temmuz şehitlerinin portreleri ve görselleri yer alıyor.

Halkın Gücünün Üstünde Bir Güç Yoktur: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi kitabını çevrim içi okumak veya indirmek için TIKLAYABİLİRSİNİZ