İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Güzel İzmir Hareketi ile kent daha estetik ve konforlu hale geliyor. Çalışma merkeze uzak ilçelerde de hayata geçiriliyor. Hareket kapsamında Bayındır'da atıl bir alan iyileştirildi ve kamusal kullanımı artırılarak bölgeye kazandırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi büyüyor. Proje metropol dışındaki uzak ilçelerde de hayata geçiriliyor.

Bayındır merkezde, kentsel odak niteliği taşıyan meydan projesi kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan analizlerde mevcut kuru havuzun işlevini yitirdiği ve kullanıcı konforunu olumsuz etkilediği belirlendi. Ayrıca oturma alanlarının yetersiz kaldığı tespit edildi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alanda düzenleme yapıldı. Havuzun dolaşım akslarını kesmesi nedeniyle alan yeniden planlandı, oturma grupları artırıldı ve yeşil alan miktarı yaklaşık iki katına çıkarıldı. Renkli bitki türleriyle peyzaj düzenlemesi yapılırken, zemindeki eski ve hasarlı kaplama taşları ile kaldırımlar da yenilendi. Böylece alanın hem kullanım güvenliği hem de fiziksel kalitesi artırıldı.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ NEDİR?

Proje 'İzmir'i Birlikte Güzelleştirelim' anlayışıyla hayata geçirildi. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde yürütülen kamusal alan odaklı, katılımcı bir hareket olan çalışmada kentsel yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi. Proje, kentsel buluşma noktaları, canlanan sokaklar, davetkar parklar/ yeşil alanlar, yeni nesil pazar yerleri, kıyı-köşe kentsel yüzeyler, keyifli sosyal mekanlar, kentsel bellek noktaları, güvenli okul çevreleri olmak üzere 8 ana tematik eylem üzerinden ilerliyor. Faaliyet kapsamında kentsel kamusal alanlarda küçük ölçekli müdahaleler yapılarak daha nitelikli yaşam alanları oluşturuluyor.