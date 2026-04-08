Atatürk Üniversitesi Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin karşılaşabileceği hukuksal sorunlar, çözüm yolları ve bilirkişilik konusu ele alındı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel konuşmacı olarak katıldı.

Genç mühendislerin davetini geri çevirmeyen Başkan Yılmazel, bilirkişilik müessesesine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunurken, öğrencilerin hukuksal açıdan karşılaştıkları sorunları da dinledi.

Programda yalnızca hukuki süreçler değil, gençlerin sosyal yaşamda karşılaşabilecekleri meseleler de ele alındı. Öğrencilere sosyal hayata dair önemli mesajlar veren Yılmazel, yaptığı değerlendirmelerle gençlerin geleceğe dair umutlarını artırdı.

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatında ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri hukuki meselelerin değerlendirildiği programda, çözüm yolları ve yasal haklara ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte soru-cevap bölümü de yer aldı.

Program sonunda Hakim Pınar Demir Yılmazel, nazik davetlerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Köksal Erentürk'e ve Atatürk Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü'ne teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.