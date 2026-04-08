Toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan bu tür çalışmaların, trafik güvenliği açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik kazalarının önlenmesinde eğitimin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Düzenlenen eğitim programlarına toplam 35 öğretmen, 1147 öğrenci ve 281 vatandaş katılım sağladı.

Özellikle öğrencilere yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla küçük yaşta trafik kültürünün kazandırılması hedeflendi.

Jandarma ekipleri tarafından verilen eğitimlerde; trafik kurallarına uyumun önemi, yaya ve sürücü güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik bilinci konuları ele alındı.

Abdülkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 1-6 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında; İhsaniye, İscehisar, Çay, Dazkırı, Dinar ve Emirdağ ilçelerinde geniş katılımlı eğitim programları düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir eğitim çalışmasına imza attı.

