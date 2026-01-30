AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Köklerden Geleceğe' çalıştayı, teşkilat dayanışmasını güçlendirmek ve kadınların siyasetteki rolünü artırmak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da tarihi Müceldili Konağı'nda düzenlenen 'Köklerden Geleceğe' Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı, kadınların siyasetteki etkinliğini artırmayı, teşkilat içi dayanışmayı güçlendirmeyi ve geleceğe dönük vizyonu ortak akılla değerlendirmeyi amaçladı.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve eşi Gülay Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Gaye Zayıf ve Kibar Yüce katıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, kadın kollarının teşkilat yapısındaki önemine dikkat çekerek, 'Kadınlarımızın aktif olduğu, söz sahibi olduğu her teşkilat güçlüdür. 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla yürütülen çalışmalar, yarınların güçlü Türkiye'sinin temelini oluşturuyor' dedi. Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, 'Kadın kollarımız AK Parti'nin sahadaki en güçlü ve çalışkan yapılarından biridir. Geçmişten gelen dava bilinciyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bu yapı, partimizin başarısında kritik rol oynuyor' ifadelerini kullandı.

Kadınların emeğinin toplumsal dönüşümün temel gücü olduğunu vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, 'Yerel yönetimler olarak kadın kollarımızla güçlü bir iş birliği içerisindeyiz' dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Kadın Kolları'nın, teşkilatının sahadaki en dinamik ve etkili gücü olduğunu belirterek, bu çalıştayın birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğini söyledi.

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, çalıştayın amacının geçmişten alınan teşkilat gücünü geleceğe taşımak olduğunu belirtirken, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Gaye Zayıf da Erzurum teşkilatının sahadaki enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalıştay, kadınlara yönelik oturumlar ve sağlık taraması ile tamamlandı; program, karşılıklı fikir alışverişi ve teşkilat dayanışmasının güçlendirilmesiyle sona erdi.