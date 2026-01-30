Bunlar da ilginizi çekebilir

Vatandaşlarla birebir iletişimi önemseyen Kahveci, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışının sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Kahveci, gelen taleplerle yakından ilgilenerek, ilgili birim müdürleri ile çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu. Belediye konferans salonunda sabah 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların dile getirdiği talep, öneri ve beklentiler doğrudan dinlendi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Halk Günü Toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

