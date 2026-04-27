ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul'daki 100 bin konut için kura çekiminin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, noter onayı sonrası kesin listelerin TOKİ resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacağını belirtti. Bu adımla birlikte İstanbul dahil 81 ilde tüm kura süreçlerinin tamamlandığını ifade etti.

Açıklamasında projede artık yeni aşamaya geçildiğini vurgulayan Bakan Kurum, konutların temel atma sürecinin hızla başlayacağını ve evlerin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen proje kapsamında toplamda 500 bin aileyi daha ev sahibi yapmayı hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, projenin sosyal konut politikalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.