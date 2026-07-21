Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, fındık hasadı döneminde üretici ile işçiyi buluşturan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesine yeni sezon öncesi başvurular hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen ve bu yıl 7'nci sezonuna hazırlanan proje, yerli işçi bulmakta zorlanan üreticiler ile fındık hasadında çalışarak gelir elde etmek isteyen vatandaşları aynı platformda buluşturuyor.

Böylece hem üreticilerin iş gücü ihtiyacı karşılanıyor hem de hasat döneminde oluşan ekonomik hareketlilik Ordu'da kalıyor.

İLK 15 GÜNDE 944 İŞÇİ BAŞVURUSU

Yeni sezon için başlatılan başvuru sürecinin ilk 15 gününde 944 işçi projeye kayıt yaptırırken, 44 bahçe sahibi de işçi talebinde bulundu. Projenin başladığı günden bugüne kadar kayıt yaptıran ve yeni sezon öncesinde kayıtlarını yenileyen işçi sayısı 11 bin 844'e, bahçe sahibi sayısı ise 3 bin 193'e ulaştı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesinden fındık bahçesi sahipleri, hasat işçileri ve hasat döneminde çalışmak isteyen vatandaşlar yararlanabiliyor.Proje, hasat döneminde üretici ile işçiyi güvenli ve hızlı şekilde buluşturarak hem iş gücü ihtiyacını karşılıyor hem de Ordu'nun tarım ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.