Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir öğrencinin geleceği için çaba gösteren Öğretmen Kübra Aydın’ı yürekten tebrik etti. Öğrencinin babasına şifa dilekleri iletildi.ANKARA (İGFA) - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir öğrencinin geleceği için fedakârca çalışan Öğretmen Kübra Aydın’a teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, “Erzincan’da vefa, kardeşlik ve eğitimin aynı cümlede buluşması insanın içini ısıtan bir hakikat” diyerek, öğretmenin incelikli çabalarının yüreklere dokunduğunu belirtti.

Aydoğdu, hayatın dertle devayı, hüzünle sevinci birlikte taşıdığını vurgulayarak, “Yeter ki birbirimizin yükünü hafifletelim, yüreğine dokunalım. Dualarımızda şifa, gönlümüzde muhabbet, yolumuzda umut var” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Vali Aydoğdu’nun paylaşımını alıntılayarak, Öğretmen Kübra Aydın’a teşekkürlerini sundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1963584480251138186

Bakan Yerlikaya, “Kıymetli Kübra Öğretmenim, öğrencimizin geleceği için gösterdiğin çabadan dolayı sana gönülden teşekkür ederim” diyerek, Vali Aydoğdu’yu da devletin şefkatli elini hissettirdiği için tebrik etti. Bakan Yerlikaya, öğrencinin babasına acil şifalar dileyerek, eğitim hayatında başarılar temennisinde bulundu.