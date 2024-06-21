Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi ve TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu, TBK Gazisi ve emekli polis müdürü Kadir Kayıkçı ile Mehmet Salih Şakir, Aydın Ahmet ve Bekir Ahmet isimli şehitlerin yakınlarını ziyaret etti.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Aydın Ahmet ve Bekir Ahmet isimli iki şehitin kardeş olduğunu ifade etti.

Şehitlere ve hayatta olmayan gazilere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, TMT mücahitleri, mücahideleri ve gazilere şükranlarnı sundu.

Geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu

anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını vurguladı.

Şehit aileleri Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, TMT mücahidi Ali Abdurrahmanoğlu ile TBK Gazisi Kadir Kayıkçı gerçekleştirilen ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.