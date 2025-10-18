Bursa Osmangazi'de Muhtarlar Günü buluşması gerçekleşti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi. 136 mahalle muhtarının katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tek tek kutladı. 136 mahalle muhtarının katıldığı programda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkili hizmet sunulması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcılar, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

'Hayatını kaybeden muhtarlarımıza Allahtan rahmet diliyorum'

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Muhtarlar demokrasinin yapı taşlarıdır. En altta vatandaşla birebir temas eden gecenin 12'inde de sabahın 5'inde de ilk aranılıp kapısı çalınan muhtarlardır. 18 Ekim 1829 yılında muhtarlık teşkilatı kuruldu. 2015 yılından itibaren de ülkemizde kutlanıyor. 4 yıl sonra muhtarlık teşkilatının 200'üncü yılı kutlanacak. 31 Mart'ta mazbatasını alamadan hayatını kaybeden Gökçeören Muhtarımız Emin Batmaz'a yine Seçköy Muhtarımız Hüseyin Türe'ye ve son olarak Yiğitali Muhtarımız Şaban Kaya'ya Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Muhtarlar halkla birebir temas eden, ilk kapısı çalınan nokta olduğu için talep ve sıkıntıların çözümü için ilk başvurulan yerdir. Muhtarın elinde bir şey yok makine, insan ve para yok ne yapacak oda kendi ilçesindeki belediye başkanına, büyükşehir belediye başkanına kimi bulursa onun kapısını çalacak. Bu da işin doğası yapacak bir şey yok, vatandaş sizden hizmet bekliyor sizde o hizmeti kendi bütçenizle yapamayacağınıza göre yerel yönetimlerin kapısını çalacaksınız. Bu işin doğası bundan da asla şikayetçi değiliz' dedi.

'Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1,5 yılda 6 tane yerimize el koydu'

Muhtarlarla sadece 19 Ekim'e toplanmadıkları söyleyen Başkan Aydın, 'Bu bizim muhtarlarla 1,5 yılda 9'uncu buluşmamız. Her mahallenin talepleri var talepler sınırsız imkanlar sınırlı, geçen hafta meclise bir kanun teklifi geldi. Belediye şirketlerinin dahi üzerine geçirdiğiniz bazı işletme, tapular, binalar ve ticari yerlere bu kanunla el konabilecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1,5 yılda bizim 6 tane yerimize el koydu. Bunu kanuna dayanarak yapıyorlar itirazımız yok ama bu yerler Osmangazi'de yaşayan insanların ödediği vergilerle, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla, biz alıp onarıp hayata geçirmeden öncede bir bekçinin bile giremediği, korunamadığı vakıfların ilgilenmediği yerlerdi. Şimdi kendi yerimize el koyup daha sonra bize fahiş fiyatlarla kiraya vermeye çalışıyorlar. Elzem olanları kiraladık. Bize sunulan kira ücretini başka bir yandaşa verirken aynı fiyattan olmuyor onu da tespit ettik. Bu örneği şunun içen verdim. Biz bu şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'Muhtarlarımızın ve 1 milyona yakın yurttaşımızın 7-24 hizmetindeyiz'

Osmangazi'ye hizmet etmek için 7-24 çalıştıklarını ifade eden Başkan Aydın, 'Müdürlerimiz, meclis üyelerimiz 3 bine yakın çalışanımızla muhtarların ve 1 milyona yakın Osmangazili yurttaşın 7-24 emrindeyiz. Muhtarlarla ilgili birim kurduk 7-24 ulaşabiliyorsunuz. Müdürlerimizin geri bildirimlerini alıyoruz. Biz muhtarlarla birlikte Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bugüne kadar 35 tane temel atma ve açılış yapmışız. Güne böldüğünüzde yaklaşık 17'di günde bir ya bir açılış yada bir temel atma yapmışız. Şuanda 3 tane kreşimiz bitti 3 tane temel atıyoruz. 1 sağlık ocağı bitti bir sağlık ocağınında temeli atmaktayız. 3 tane daha yeni kreş yeri oluşturduk' diye konuştu.

'Yılbaşından itibaren fatura ödemeleriyle ilgili adım atacağız'

İnşallah yıl başından sonra fatura ödemeleriyle ilgili adım atacaklarını belirten Aydın, Öncelikle kendi mülkümüz ve binamız olan muhtarlıklarda diğerleriyle ilgilide yasal mevzuata uygun hale getirip fatura olayını bir destek çorbada bizimde tuzumuz olsun daha önce verdiğimiz bu sözüde inşallah yerine getireceğiz. Biz söz verdiysek mutlaka yaparız. Yapamayacağımız işe söz vermeyiz' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, ise 'Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Murtarla Gününü yürekten kutluyorum. Bu güzel kahvaltıda bizleri buluşturan Erkan Aydın başkanıma teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Erkan Aydın'ın verdiği sözleri her zaman yerine getirdiğini söyleyen Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, 'Ben Erkan Aydın, Başkanımıza her zaman inanıyorum, vermiş olduğu sözleri yerine getireceğini biliyorum. 19 Ekim Muhtarlar gününüz kutlu olsun' şeklinde konuştu.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, 'Halkın ve hakkın temsilcisi olarak hizmet etmeye çalışan muhtarlık kurumu 1829 yılında kurulmuş olup demokrasinin ilk temellerinin atıldığı bir kurum, bugün 196'ıncı yılını 2015 yılından itibaren de 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlamaya devam ediyoruz. Bu konuda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve diğer ilçe belediye başkanlarına yürekten teşekkür ediyoruz' diye konuştu.