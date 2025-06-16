Şair ve müzisyen Erkan Açkıngül, kaleme aldığı şiirleri önce kitaplaştırdı, ardından yapay zekâ destekli bir projeyle bu şiirleri müzikal bir forma dönüştürdü.İSTANBUL (İGFA) - Rap türünde, özellikle genç kuşağa hitap eden bu parçalarla dinleyicilere aşk, farkındalık ve umudu bir arada sunan Açkıngül, projesinden elde edilecek Türk Kanser Derneği’ne bağışlayacağını duyurdu.

Bu anlamlı kararın ardında yatan güçlü duygular ise sanatçının kendi sözleriyle daha da derinleşiyor:

“Yazdıklarımın yalnızca gönül sözcüsü olmasını değil, hayatlara dokunmasını istedim. Kanserle bireysel deneyimim ve kaybettiğim yakınlarım bana bu mücadelenin ne denli zor olduğunu gösterdi. Türk Kanser Derneği’nin yürüttüğü projelerle tanışmak, içimdeki gönüllülük duygusunu harekete geçirdi. Şiirlerimi müziğe dönüştürerek bu yolda küçük de olsa bir fark yaratmayı diliyorum.”

Türk Kanser Derneği’nden Teşekkür: “Sanatın gücüyle farkındalığı büyütüyoruz.”

Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Erkan Açkıngül’ün sanatını bu denli yüce bir amaç için seferber etmesi bizler için çok kıymetli. Sanatın iyileştirici yönüyle verdiğimiz mücadeleye umut taşıyor. Bu tür gönüllü destekler, toplumsal farkındalığın artmasında büyük rol oynuyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyor, ilham verici bu çalışmanın birçok sanatçıya örnek olmasını diliyoruz.”

GELİRLER KİTAP VE DİJİTAL MÜZİK SATIŞLARINDAN

Erkan Açkıngül’ün “Belirsiz Aşklar” adlı şiir kitabı, seçili kitapçılarda okuyucuyla buluştu. Kısa sürede gençler arasında ilgi gören “Bizim Neyimize” albümünde yer alan “Ben Aşkı Beyaz Bilenlerdendim”, “Suskun”, “Kandil” ve “Bizim Neyimize” adlı şarkılar ise dijital müzik platformlarında dinleyicilere sunuldu. Elde edilecek tüm gelir, kanserle mücadele eden bireylere destek amacıyla Türk Kanser Derneği’ne bağışlanacaktır.