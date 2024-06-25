Keşan Belediyesi bugün yapacağı 7 plaj ihalesini iptal etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi, Saros Gönüllüleri, Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği ve Temiz Keşan Derneği yöneticilerinin, Erikli’de sahillerin kiralanmasıyla ilgili Keşan Belediyesi tarafından açılan ihalenin ertelenmesine yönelik Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonuç alınamaması üzerine ortak bir basın açıklaması yapıldı. Mevcut yerel yönetimin “istemeyerek de olsa” bu yerleri kiralamaktan başka çarelerinin olmadığı yönündeki beyanları üzerine ortak bir açıklama yapan söz konusu sivil toplum kuruluşları; Anayasa’nın 43. Maddesini hatırlatarak; “Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanılmasında öncelikle kamu yararı gözetilir” dedi.

Öte yandan bugün SOL Parti Keşan İlçe Başkanlığı’da “Sahiller halkındır, kiralanamaz” başlıkı bir açıklama yapmış ve yazlıkçıların da büyük tepkisine neden olmuştu

Bu tepkilerin ardından Keşan Belediyesi 22.00 sıralarında sosyal medyasından yaptığı yazılı bir açıklama ile Erikli Sahili’nde bugün yapılacağı açıklanan 7 plaj ihalesini iptal etti.

Keşan Belediyesi’nin konuyla ilgili yaptığı duyuru da şöyle;

ERİKLİ SAHİLİ KİRALAMA İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Erikli Sahili 7 Adet müstakil plaj alanı kiralama ihalesi iptal edilmiştir. Mecidiye Köyü, Mecidiye Sahili Harmantepe Mevkii 766 parsel içerisinde yer alan avan projede koordinatları belirlenmiş plaj işletme alanı ihalesi belirlenen gün ve saatte yapılacaktır.

Keşan Belediyesi’nden ihale iptali ile ilgili bir basın açıklaması da yapılması bekleniyor.