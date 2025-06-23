Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’nda, sendikanın 30 yıllık mücadelesini övdü ve kamu çalışanlarının haklarını koruma sözü verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen’in 30 yıllık başarılarla dolu mücadelesini tebrik etti.

Sendikanın kurucusu Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anan Erdoğan, Memur-Sen’in baskı ve yasaklara rağmen büyüdüğünü, ideolojik kalıpları reddederek sorumlu sendikacılık anlayışıyla millet ve demokrasi yanında yer aldığını vurguladı.

“28 ŞUBAT’TAN 15 TEMMUZ’A DEMOKRASİNİN YANINDA OLDUNUZ”

Erdoğan, Memur-Sen’in 28 Şubat darbesi, 27 Nisan Bildirisi, Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi süreçlerde milli iradenin yanında durduğunu belirtti. Sendikanın 6 Şubat depremleri, sel felaketleri ve salgın gibi krizlerde de sahada olduğunu, Kudüs ve mazlum coğrafyaların sesi olduğunu ifade etti. Memur-Sen’in 1 milyon 79 bin üyesiyle uluslararası alanda da etkili olduğunu, 25 ülkeden 33 konfederasyonun yer aldığı Uluslararası Emek Konfederasyonu’nun kuruluşuna öncülük ettiğini söyledi.

KAMU ÇALIŞANLARINA YENİ HAKLAR VE REFORMLAR

Erdoğan, 23 yıllık iktidarlarında kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını güçlendirdiklerini, 2010 Anayasa referandumuyla toplu sözleşme hakkı getirdiklerini, 2023’te 460 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdiklerini belirtti. Başörtüsü yasaklarını kaldırdıklarını, Cuma namazı izni ve hac izni gibi düzenlemelerle çalışanların haklarını koruduklarını vurguladı. 2025 Ocak zammıyla en düşük memur maaşını 43 bin 726 TL’ye yükselttiklerini, reel artışın yüzde 266’ya ulaştığını aktardı. Ağustos’ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde de çalışanların refahını gözeteceklerini söyledi.

“YENİ ANAYASA İLE KAZANIMLAR GÜVENCE ALTINA ALINACAK”

Yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedeflediklerini belirten Erdoğan, başörtüsü ve diğer temel hakların güvence altına alınması için Memur-Sen’den destek beklediklerini ifade etti. Gazze’deki soykırımı kınayan Erdoğan, İsrail’le ticari ilişkileri durdurduklarını, İran’a yönelik saldırılara karşı da bölgenin güvenliği için çaba harcadıklarını vurguladı. Ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini, enflasyon hedefleri gerçekleştikçe alım gücünün artacağını belirtti.

“POPÜLİZME PRİM VERMEYECEĞİZ”

Erdoğan, ana muhalefetin boykot çağrılarını eleştirerek, “Milli markalara darbe vuruyorlar. Milletin ekmeğiyle oynuyorlar” dedi. Kamuda 600 bin işçinin toplu sözleşme süreçlerinin devam ettiğini, koruyucu giyim ve donanım sorununa yönelik kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu aktardı. Memur-Sen’e teşekkür eden Erdoğan, sendikanın nice 30 yıllar boyunca hizmetlerini sürdürmesini temenni etti.