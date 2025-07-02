Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1920 tarihli telgrafı paylaşarak Türkiye’nin kuruluş temellerini hatırlattı. Bu ülkeyi kuran iradenin İslam’la yoğrulmuş değerleri korumak ve istikbale taşımak olduğunu ifade etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş iradesini ve temellerini vurgulamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 21 Nisan 1920 tarihli telgrafını özetleyerek paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafın güncel tartışmalara ışık tutacağını belirterek, Türkiye’nin bu değerler üzerine inşa edildiğini ifade etti.

“Bu ülkeyi kuran esas irade budur” diyen Erdoğan, paylaşımında, Türkiye’nin 1920 telgrafında vücut bulan hassasiyetleri koruma, yaşatma ve istikbale taşıma misyonuyla kurulduğunu vurguladı.

“İslam’la müşerref olduğumuz günden beri kurulan devletlerimizin üzerinde yükseldiği değerler manzumesi bunlardır” ifadelerine yer veren Erdoğan, Türk milletinin bin yıldır ilay-ı kelimetullahın sancaktarlığını yaptığını belirtti.Erdoğan, paylaşımını “Elhamdülillah Müslüman’ız, Muhammed ümmetindeniz” sözleriyle noktaladı.