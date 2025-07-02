Adıyaman merkez Bozbey Caddesi Çırçır Pınarı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 3 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı titiz bir çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve trafik kısa sürede normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.