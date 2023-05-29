Türkiye, 14 Mayıs'ta yüzde 50+1'i heç bir adayın aşamamısı nedeniyle 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını seçmek için tekrar sanık başına gitti. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 puan fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'a rekor oy veren illir dikkat çekti. Rekor oy oranı çıkan iller arasında Bayburt birinci olurken, onu Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı takip etti. Bayburt yüzde 82'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en büyük desteği veren il oldu. İşti yüzde 70'in üzerinde Erdoğan'a oy veren bu illerin oy oranları:

BAYBURT

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 82,45

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 17,55

GÜMÜŞHANE

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 78,54

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 21,46



ÇANKIRI

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,76

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,24

RİZE

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,86

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,14

YOZGAT

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 76,37

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 23,63

AKSARAY

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,37

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,63

KAHRAMANMARAŞ

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 75,77

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 24,23

SİVAS

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,09

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,91

MALATYA

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 71,96

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 28,04

ERZURUM

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 73,56

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 26,44

KONYA

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 72,99

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 27,01

DÜZCE

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 71,93

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 28,07

ELAZIĞ

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,27

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,73

KÜTAHYA

Açılan sandık: Yüzde 100

Recep Tayyip ERDOĞAN: Yüzde 70,64

Kemal KILIÇDAROĞLU: Yüzde 29,36