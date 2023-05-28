Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu "Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının belli olması sonrası ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, adil olmayan bir seçim sürecinin geride kaldığını belirterek "Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Eziyetlere, haksız, hukuksuz düzene karşı dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafımızın borç içinde olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Her zaman hakkınız, hukukunuz için, kimse sizi üzmesin diye mücadele ettim, etmeye devam edeceğim.

Sizlerden bir ricam var: Kendiniz için, kardeşleriniz için demokrasi mücadelemizi sürdürmeye destek verin. Devletin tüm imkanları bir adamın ayaklarının altına serildi. Ahlak ve hukuk dışı baskılara karşı mücadele eden Millet İttifakı’nın sayın genel başkanlarına, parti teşkilatlarına ve sandıklara sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederim. Kadınları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ülkeye gerçek demokrasiyi getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asıl üzüntüm ülkemi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır.

Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız."